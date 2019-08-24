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Burdur'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 19:38 | Son Güncelleme

BURDUR'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Tefenni Karayolu Yeşilova Kavşağı'nda meydana geldi. Ezgi Ceylan (26) yönetimindeki 35 AG 2593 plakalı otomobille Osman Türel'in kullandığı 15 DC 195 plakalı otomobil Yeşilova Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, sürücüler Ezgi Ceylan ve Osman Türel ile otomobillerdeki Şule Ceylan (32), H.İbrahim Çelik (62), İsmail Özekinci (73), Süleyman Özekinci (74) ve Süleyman Bilgin (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Özekinci, ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Burdur'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

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