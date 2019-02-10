Burdur’da parçalanmış cesedi bulunan Afgan kadının eşi tutuklandı

Burdur’da, parçalanmış cesedi bulunan 2 çocuk annesi Afgan kadının eşi, ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur’da 9 Ocak’tan bu yana kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Afgan Masoudeh Hashemi’nin 2 gün önce Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak’taki boş arazide toprağa gömülü cesedi bulunmuştu. Parçalanarak, torbalara konulmuş halde bulunan kadının cinayeti ile ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yaklaşık 1.5 yıldır mülteci olarak Burdur’da olduğu belirtilen 2 çocuk annesi Masoudeh Hashemi’nin eşi Sayed Aghel Razavi (42) ile onun kardeşi Seyyed Rahman Razavi (25) gözaltına alındı.

Seyyed Rahman Razavi cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakılırken, eşini tek başına öldürdüğünü itiraf eden Sayed Aghel Razavi ise ’kasten öldürmek’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çiftin biri 5, diğeri 8 yaşında olan 2 kızı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce korumaya alındı.

