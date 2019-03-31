HABER

Burdur'da protokol ve adaylar oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

BURDUR'da Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ile Cumhur İttifakı adayı AK Partili Deniz Kurt, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ile Cumhur İttifakı adayı AK Partili Deniz Kurt, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Eşi Fatma Nur Şıldak ile oy kullanmaya gelen Vali Şıldak, Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin ilimizde ve ülkemizde hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum ve şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bilindiği gibi bizim asıl görevimiz seçim güvenliğini sağlamak ve seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde, hoşgörü iklimi içerisinde gerçekleşmesini ilimiz genelinde temin etmektir dedi. Vali Hasan Şıldak, Burdur'da seçim güvenliğini sağlamak için 707 polis, 557 jandarma personeli olmak üzere 1264 personelin görevli olduğunu da belirtti. MİLLETVEKİLİ ÖZÇELİK AİLESİYLE OY KULLANDI AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, oyunu eşi Melike ve oğulları Osman ve İhsan Selim ile birlikte Türk Hava Kurumu Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özçelik, Vatandaşımızın, milletimizin yüksek iradesine tekrar başvuruldu. Bu iradeyle inşallah yerel yöneticilerimize vekalet vermiş olacağız. Türkiye yerelle, genelle bir bütün. Halkımızın iradesinin Türkiye demokrasisine güç vereceğine yürekten inanıyoruz diye konuştu. DENİZ KURT HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı AK Partili Deniz Kurt, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi Fatma, oğlu Ali ve kızı Ece ile birlikte 1052 numaralı sandıkta oy kullandı. Kurt, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Burdur'un geleceğine yön verecek seçimlerde hayırlısıyla oyumuzu kullandık. İnşallah Burdur'a ve tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Çıkan sonuçları hepimiz saygıyla karşılayacağız dedi. BAŞKAN ERCENGİZ DEMOKRASİ YARIŞI Burdur Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan adayı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, oyunu Özboyacı İlkokulu 1137 numaralı sandıkta eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali ile birlikte kullandı. Başkan Ercengiz, Öncelikle vatandaşlık görevimizi yaptık. Yerel seçimlerin kentimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi yarışı. Seçim döneminde bazı istemediğimiz şeyler olmuş olabilir. Şuna inanıyorum ki 1 Nisan sabahında biz Burdur'da hep beraber kol kola, bu kenti kim yönetirse yönetsin en iyi şekilde yöneteceğine ve dostluk, kardeşlik iklimini bozmadan Burdur'umuzun hak ettiği huzuru, güveni, hoşgörüyü sağduyuyla hep beraber kol kola Burdur'umuz için çalışacağımıza inanıyorum diye konuştu. MİLLETVEKİLİ GÖKER KIRDIĞIMIZ KALP VARSA ÖZÜR DİLERİM Oyunu başka bir okulda kullanan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Başkan Ali Orkun Ercengiz'e eşlik etti. Milletvekili Göker, Seçim döneminde dilimizin döndüğünce, ayağımızın yettiğince insanlarımıza ulaşıp projelerimizi anlatmaya çalıştık. Süreç içerisinde gerginlikler olmuştur. Kırdığımız kalp, söylediğimiz bir sözden dolayı gönlü incinen varsa hepsinden özür dilerim. Sonuçların öncelikle ülkemize ve Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum dedi.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Ünlüler oyunu Bozcaada'da kullandıÜnlüler oyunu Bozcaada'da kullandı
Dünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandıDünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.