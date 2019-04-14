Burdur'da renkli Yörük göçü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da atlar, develer ve keçiler eşliğinde canlandırılan temsili Yörük göçünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yörük Kültür ve Araştırma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen temsili Yörük göçü Çatalpınar kavşağında başladı. Etkinliğe Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan, çevre illerden gelen Yörük Türkmen dernekleri başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Mehter takımı eşliğinde dua edilmesiyle başlayan ve Uzay Çatı altında sona eren yürüyüşte atlar, develer, keçi sürüleri yoğun ilgi gördü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Hasan Şıldak, Burdur'un Yörük kültürünün başkenti olduğunu belirterek, "Burdurlular kültürümüze ve bizi biz yapan değerlere sahip çıkıyor. Burdur, binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel mirası, renkli kültürüyle Anadolu'nun şirin kentlerinden birisi. Burada görev yapmak benim için onur" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yörük göçünün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan da, "Yörük demek, yürüyen Türk demektir. Biz Yörükler, bilindiği üzere eski tarihlerden beri göç eden bir topluluk olduğumuz için bizlere yürüyen Türkler anlamında Yörük denilmiştir" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Uzay Çatı altında mehter ekibi gösterisi, sipsi dinletisi ve orta oyunuyla halk oyunları gösterisi düzenlendi.

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