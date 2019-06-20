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Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 00:12 | Son Güncelleme

Burdur’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşandı.

Burdur’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşandı. İl Özel İdaresi, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından sel ve su baskınlarına müdahale edildi, kapanan yollar açıldı.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanak yağış sebebiyle il merkezine bağlı Hacılar köyü, Yeşilova ilçesi ile Düden köyü arasındaki yol, il merkezine bağlı Karaçal köyü mevki Burdur-Karamanlı yolu, Bucak ilçesi Kestel köyü Dutderesi mevkiinde sel ve su baskınları meydana geldi. Burdur Meteoroloji Müdürlüğü metrekareye Yumrutaş’ta 24 kilogram, Elmalıyurt’ta 17 kilogram, Erikli’de 12 kilogram, Kemer’de 10 kilogram, Söğüt’de 8 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
Yeşilova ilçesi ile Düden köyü arasındaki yolda dere taşması sonucu hasar gören yola Burdur İl Özel İdaresi ekiplerince 3 araç, 7 personel ile müdahale edilerek trafik servis yolundan sağlandı.
İl merkezine bağlı Burdur-Karamanlı karayolu Karaçal mevkii trafik aktarma bölgesinde aşırı yağışlardan dolayı yaşanan heyelana, 6 araç ve 10 personel ile müdahale edilerek yol trafiğe açıldı. İl merkezine bağlı Hacılar köyünde 1 evin bodrum katında meydana gelen su baskınına İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 1 kepçe, 1 personel, Karayolları ekipleri tarafından 1 kepçe,1 personel, AFAD ekipleri tarafından 1 araç, 3 personel ile müdahale edildi. Bucak İlçesi Kestel Köyü Dutderesi mevkiinde tıkanan menfezler Burdur İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.
Burdur Valiliği tarafından, yağışlarla ilgili başka bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi verilirken meteorolojik verilere göre ani sağanak yağışların birkaç gün daha devam edeceği kaydedildi. Vatandaşlar, yaşanabilecek sel ve su baskınları konusunda uyarıldı.

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur’da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı
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