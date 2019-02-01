Burdur'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı çatışmada biri ağır, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kızılkaya Beldesi'ndeki bir restoranda, İ.D. pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

İşletme sahibi N.M'nin de tabancayla karşılık vermesi üzerine İ.D. ve o sırada restoranda bulunan 2 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.D'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

