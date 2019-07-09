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Burdur’da sinema salonları sokaklara kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Burdur Belediyesince bu yıl ilk kez yapılan yazlık sinema uygulaması sokaklara taşındı.

Burdur’da sinema salonları sokaklara kuruldu

Burdur Belediyesince bu yıl ilk kez yapılan yazlık sinema uygulaması sokaklara taşındı. Merkez mahallelerde bir hafta süreyle ve birer gün arayla vizyondaki filmlerin yer aldığı yazlık sinema günlerinin ilki Bağlar Mahallesi’nde yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği organizasyonda sokaklar yazlık sinema şenliğine döndü. Trafiğe kapatılıp büyük beyaz perdenin karşısına konulan sandalyelerle vatandaş nostalji yaşadı.
Vatandaşlarla birlikte oturup sokakta kurulan yazlık sinemada film izleyen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Orta yaşlıların hatırladığı Burdur’da eskiden yazlık sinema günlerini halkımızla buluşturmayı amaçladık. Teknolojinin gelişmesiyle cam ekranlarının hayatımızda yerini almasıyla beyaz perde olan yazlık sinemalar yok olmuş. Bizler de yazlık sinema geleneğini yaşatmak adına böyle bir adım attık. Bir hafta boyunca belirlediğimiz mahallelerde vatandaşımızla buluşturmayı amaçladık" dedi.

Burdur’da sinema salonları sokaklara kuruldu

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