Burdur’da sürücülere ceza yağdı

Burdur’da yılbaşı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında yapılan trafik uygulamasında, 950 araç kontrol edildi. 162 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, toplam 99 bin 970 TL tutarında para cezası verildi.

Burdur’da yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 116 ekip ve 453 personel denetim yapıldı. Denetimlerde 145 halka açık yer kontrol edilirken, 2 bin 707 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda haklarında, ‘Taksirle Ölüme Neden Olmak’, ‘Nafaka Hükümlerine Uymamak’, ‘Bucak İlçesinde Karşılıksız Çek Düzenlemek, Kaçakçılığa Konu Eşyayı Satın Almak ve Satmak, ‘Ağlasun İlçesinde Basit Yaralama’ suçlarından aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Sürücülere 99 bin TL’lik ceza

Yapılan trafik kontrollerinde ise 950 araç kontrol edildi. 162 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, toplam 99 bin 970 TL tutarında para cezası verildi. Aynı zamanda 29 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullanmaları nedeniyle de 22 araç sürücüne işlem yapıldı.

Öte yandan gece boyunca 4 yaralamalı, 5 maddi hasarlı olmak üzere toplam 9 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda da 5 vatandaş yaralandı.