HABER

Burdur'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

Burdur'da tarihi eser operasyonu

BURDUR(AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezar steli ele geçirildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanlı Köyünde yaşayan R.T'nin elinde tarihi eser bulundurduğunu tespit etti.

Yeşilova Cumhuriyet Savcılığı'ndan karar çıkarılarak, şüphelinin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezar steli bulundu.

Ele geçirilen tarihi eser Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli R.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan ekipler, merkeze bağlı Günalan köyü Leften Yaylası birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi de suçüstü yakaladı.

Operasyonda şüphelilerin kazı yaparken kullandığı karot makinesi, makineye ait 8 delici başlık, kamera, balyoz, çekiç, akü ve 10 metre elektrik kablosuna el konuldu.

PARTNERSinüzitten korunma yolları nelerdir?Sinüzitten korunma yolları nelerdir?
CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandıCNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur Mezar Siteli tarihi eser Yeşilova

En Çok Okunan Haberler

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar

Erdoğan'la ilgili pankart açan ODTÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Erdoğan'la ilgili pankart açan ODTÜ'lü öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

TSK'dan son dakika operasyon açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.