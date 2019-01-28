Burdur’da tarihi eserleri satmayı planlayan şüpheliler yakalandı

Burdur’da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin elinde bulundurdukları tarihi eserleri Bucak ilçesinde satacakları duyumu alındı. Şüphelilerin kullandıkları araç ise Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyünde durduruldu.

Araç içinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait 610 adet sikke, 1 adet kama, 1 adet metal sürahi ve 1 adet de metal küçük tepsi ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğü’ne teslim edilerek, şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

