HABER

Burdur'da telef olmuş çok sayıda kedi ve köpeğin bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Betül Babacan: - "Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak sokak hayvanlarını öldüren ve onları çukura atan failler hakkında gereğini yapmayarak görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız"

Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Betül Babacan, kentte telef olmuş kedi ve köpek bulunmasına ilişkin görevde ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Babacan, Burdur Avukatlar Evi'nde düzenlediği toplantıda, olayı Burdur Hayvan Dostları Derneği ile yakından takip ettiklerini söyledi.

Sorumlu kurum Burdur Belediyesi tarafından kamuoyunun aydınlatılmadığı, olaya ilişkin soru işaretlerinin giderilmediğini belirten Babacan, olaya karışanlar hakkında idari soruşturma açılıp açılmadığı, görevlerinden el çektirilip çektirilmediği, barınaktan uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadıklarını bilmediklerini dile getirdi.

Babacan, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı sorumlu veteriner teknikerleri, veteriner hekimi ve silsile amirlerinin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapmayarak sorumluların ve amirlerinin eylemlerine dolaylı olarak göz yuman kişilerin de suçluları koruduğunu, failleri koruyarak ceza yargılaması anlamında suç işlediklerini bilmelerini isteriz. Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak sokak hayvanlarını öldüren ve onları çukura atan failler hakkında gereğini yapmayarak görevini ihmal eden kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız.
Ayrıca disiplin soruşturması için başta bakanlıklar olmak üzere tüm idari birimlere de şikayet dilekçesi vereceğiz. Yaptığımız şikayetleri sıkı ve titiz bir şekilde takip edeceğiz. Burdur Belediyesini, ilgili personelleri hakkında sorumluluk sahibi her kurum gibi derhal ciddi, etkin ve şeffaf bir soruşturma yaparak olayın faili olan personelleri ile amirleri hakkında gereğini yapmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz."

- "Konunun yakından takipçisiyiz"

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de yaptığı yazılı açıklamada, konunun yakından takipçisi olduklarını kaydetti.

Burdur Belediyesine ait alan içinde gerçekleşen bu olayı şiddetle kınadıklarını aktaran Mengi, "Vadettiklerinin ilk günden tersini uygulamaya başlayan Ali Orkun Ercengiz'in bu uygulaması bizleri şaşırtmamıştır. Hayvanların bu şekilde öldürülmesi kimsenin kabullenemeyeceği bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Isparta ve Burdur Hayvan Dostları Dernekleri yetkililerince Burdur Belediyesine ait hayvan barınağının yakınında açılan çukurlarda telef olmuş çok sayıda köpek ve kedi bulunmuş, dernek yetkililerinin şikayeti üzerine Burdur Belediyesince olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
Türk Polis Teşkilatı 174 yaşındaTürk Polis Teşkilatı 174 yaşında
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümüTürk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avukatlar Burdur Burdur Barosu Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu telef olmuş kedi köpek

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.