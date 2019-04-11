Burdur'da telef olmuş çok sayıda kedi ve köpeğin bulunması

Burdur'da, telef olmuş kedi ve köpekler bulunmasına ilişkin, Burdur Belediyesine idari para cezası verildiği, belediye tarafından sorumlularla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede, Burdur Belediyesi sorumluluğunda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi çevresinde açılan çukurlarda plastik çuvallar içerisinde yaklaşık 15 köpek ve bir kedinin gömüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Burdur Belediyesine idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekipler tarafından yapılan inceleme, değerlendirme, görgü tanıkları ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi sorumlu ve idari personelinin vermiş olduğu bilgiler ışığında ve elde edilen bulgular incelenerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Burdur Şube Müdürlüğü tarafından, bakımevinin bağlı olduğu Burdur Belediyesine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili Burdur Belediye Başkanlığından, sorumluluğu bulunan bütün personelin en kapsamlı şekilde tespitinin yapılarak, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi, ayrıca bu personel hakkında valiliğimizce yürütülecek işlemlere esas olmak üzere isimlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Konunun hassasiyeti ve hayvan haklarının ciddi ölçüde ihlali şeklinde gerçekleşen olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda valiliğimiz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."