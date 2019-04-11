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Burdur'da telef olmuş çok sayıda kedi ve köpeğin bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:25 | Son Güncelleme

Burdur Valiliği: - "Burdur Belediyesine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır" - "Sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda valiliğimiz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir" - Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu: - "Veteriner işleri müdürü, müdür vekili, veteriner hekim, veteriner teknikerleri ve barınakta görevli 4 elemanla ilgili soruşturma başlatıldı"

Burdur'da, telef olmuş kedi ve köpekler bulunmasına ilişkin, Burdur Belediyesine idari para cezası verildiği, belediye tarafından sorumlularla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede, Burdur Belediyesi sorumluluğunda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi çevresinde açılan çukurlarda plastik çuvallar içerisinde yaklaşık 15 köpek ve bir kedinin gömüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Burdur Belediyesine idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekipler tarafından yapılan inceleme, değerlendirme, görgü tanıkları ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi sorumlu ve idari personelinin vermiş olduğu bilgiler ışığında ve elde edilen bulgular incelenerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Burdur Şube Müdürlüğü tarafından, bakımevinin bağlı olduğu Burdur Belediyesine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili Burdur Belediye Başkanlığından, sorumluluğu bulunan bütün personelin en kapsamlı şekilde tespitinin yapılarak, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi, ayrıca bu personel hakkında valiliğimizce yürütülecek işlemlere esas olmak üzere isimlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Konunun hassasiyeti ve hayvan haklarının ciddi ölçüde ihlali şeklinde gerçekleşen olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda valiliğimiz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

- "Tüm sorumlular hakkında idari ve yasal işlem yapılacaktır"

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu ise yaptığı yazılı açıklamada, ortaya çıkan bütün değerlendirmeler, tutanak ve sonuçların incelendiğini belirtti.

Olayla ilgili açılan soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Duygulu, şunları kaydetti:

"Yapılacak araştırma ve durumun tespiti sonucunda gerekli en ağır cezalandırma yoluna gidileceğini halkımıza belirtebiliriz. Veteriner işleri müdürü, müdür vekili, veteriner hekim, veteriner teknikerleri ve barınakta görevli 4 elemanla ilgili soruşturma başlatılmış durumdadır. Şu ana kadar veteriner işleri müdürüyle beraber 2 görevlinin ifadeleri alındı. Kullanılan iğne ve enjeksiyon aletleri inceleniyor. Kamera kayıtları inceleniyor. Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan bilgi ve bulgular ve patolojiye gönderilen otopsi raporu da dikkate alınarak sorumluların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması yoluna gidilecektir. Bu arada olayla bağlantıları sebebiyle 2 işçiye zorunlu izin verilmiştir. Diğer 2 işçinin soruşturması da devam etmektedir. Tüm sorumlular hakkında idari ve yasal işlem yapılacaktır. Soruşturma sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Isparta ve Burdur Hayvan Dostları Dernekleri yetkililerince Burdur Belediyesine ait hayvan barınağının yakınında açılan çukurlarda telef olmuş çok sayıda köpek ve kedi bulunmuş, dernek yetkililerinin şikayeti üzerine Burdur Belediyesince olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

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