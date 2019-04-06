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Burdur'da telef olmuş çok sayıda kedi ve köpek bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 19:51 | Son Güncelleme

Burdur Belediyesine ait hayvan barınağının yakınındaki çukurlarda üzeri toprakla örtülü şekilde telef olmuş çok sayıda kedi ve köpek bulundu - Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan: - "Onlarca hayvanın orada ölüsünü bulduk. İrili ufaklı kedi ve köpeklerin ölülerinin siyah poşetler içine konulup oraya atıldıklarını gördük" - Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu: - "Soruşturma sonunda konuyla ilişkisi tespit edilen görevliler hakkında yasal işlem başlatılacaktır"

Burdur Belediyesine ait hayvan barınağının yakınında açılan çukurlarda telef olmuş çok sayıda köpek ve kedi bulundu.

Isparta ve Burdur Hayvan Dostları Dernekleri yetkililerine sosyal medya üzerinden gelen bir ihbarla bölgeye giden yetkililer, belediyeye ait barınağın yakınında poşetler içinde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü buldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, belediye ve polis ekiplerine haber veren dernek üyeleri, olayın araştırılmasını talep etti.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyadan gördükleri yaralı bir köpeğin Burdur Belediyesi işçilerine teslim edildiğini öğrendiklerini söyledi.

Araştırmaları sonucu yaralı köpeği, belediyenin barınağının yakınındaki bir çukurda bulduklarını aktaran Turan, "Baktığımızda sadece bu hayvan değil, onlarca hayvanın orada ölüsünü bulduk. İrili ufaklı kedi ve köpeklerin ölülerinin siyah poşetler içine konulup oraya atıldıklarını gördük." dedi.

Turan, hayvanların toplu şekilde gömüldüğünü ve bunun şüpheli bir olay olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Gerekli yerlere başvuru yaptık. Bu olayın soruşturması başladı. Çukurlardan çıkartılan ölü hayvanlar otopsiye gönderildi. Olayın açığa kavuşturulmasını istiyoruz. Barınaklarda çalışan insanlar bu hayvanların sayesinde ekmek yiyor. Çok üzücü bir durum. Burdur'a böyle bir şey hiç yakışmadı. O hayvanları kendimiz yıllardır besliyoruz, seviyoruz. Sevdiğimiz, beslediğimiz hayvanların ölüleriyle karşılaşmak bizi kahretti. Yetkililerden tek ricamız bu olayın sorumluları cezalarını çeksin, artık bu son olsun. Burdur böyle kötü haberlerle anılmasın."

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu da olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Hayvanların otopsi yapılmak üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildiğini belirten Duygulu, "Hayvan ölülerinin ne zamana ait olduğu tespit edilecek. Soruşturma sonunda konuyla ilişkisi tespit edilen görevliler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Duyarlılıklarından dolayı hayvanseverlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Burdur Burdur Belediyesi Burdur Hayvan Dostları Derneği köpek ölüsü

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