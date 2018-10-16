Burdur'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Aşır Toğay idaresindeki 07 AAK 958 plakalı tır, Isparta-Antalya karayolu Kargı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 FAM 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
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