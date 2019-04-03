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Burdur’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 işi yaralandı.Kaza bugün öğle saatlerinde Kuzuköy kavşağında meydana geldi.

Burdur’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 işi yaralandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Kuzuköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur’dan Antalya istikametine gitmekte olman Mevlüt B. (57) yönetimindeki 03 AAH 156 Plakalı otomobil, Mehmet Şahin (72) yönetimindeki 07 DU 155 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Mehmet Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Şahin’in eşi Emine Şahin (71) ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralılardan Emine Şahin’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Burdur’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Burdur’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Burdur’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

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