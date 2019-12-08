Burdur’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Burdur’da Gölhisar istikametine giden Ergün Yılmaz’ın kullandığı 20 BR 548 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Erdal Yüksel yönetimindeki 15 HK 358 plakalı otomobil, Çamköy kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Mehmet ve Raziye Özeren ile İpek Yılmaz yaralandı. Kaza yerine gelen Gölhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkışan yolcuları araçtan çıkarttı.

Yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Erdal Yüksel hayatını kaybetti.



