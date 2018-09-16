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Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 02:56 | Son Güncelleme

Alkollü olduğu belirlenen yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince ters dönen otomobilden çıkartıldı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hasan A. (22) idaresindeki 15 NV 252 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, ters dönen araçtan yaralı sürücüyü çıkarttı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün, 178 promil alkollü olduğu belirtildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan sürücüye cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu.

Öte yandan sürücünün polis ekiplerine verdiği ifadesinde, cep telefonuyla mesaj atarken kazayı yaptığını söylediği öğrenildi.

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1 yaralı Alkollü sürücü Burdur trafik kazası

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