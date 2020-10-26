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Burdur’da trafik kazası: 2’si çocuk 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.Kaza, Burdur otogar kavşağında yaşandı.

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Burdur otogar kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bekir Yüzbaşıoğlu yönetimindeki 16 BA 911 plakalı kamyonet ile Ali ihsan Özkaya (68) yönetimindeki 15 DN 560 plakalı otomobil kavşak içinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı. İki araçta yolcu olan ikisi çocuk ve şoförlerle birlikte 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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