HABER

Burdur’da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 21:37 | Son Güncelleme

Burdur’un Çavdır ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Beyköy Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana geldi.

Burdur’da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Burdur’un Çavdır ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Beyköy Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahim Işık (56) yönetimindeki 34 BDR 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Rahim Işık ile araçta bulunan kızı Sibel Işık (30), torunları 6 aylık Esma ve 3 yaşındaki Mila Işık, eşi Gülten Işık (57) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü ile kızı Sibel ve torunu Esma Işık hayatını kaybederken, Mila ve Gülten Işık ise Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sibel Işık’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesinde mimar olarak görev yaptığı öğrenildi.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Tartıştığı 2 kişiyi alışveriş merkezinin tuvaletinde bıçakladıTartıştığı 2 kişiyi alışveriş merkezinin tuvaletinde bıçakladı
Aydın'da çimento fabrikasının bacasında patlamaAydın'da çimento fabrikasının bacasında patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.