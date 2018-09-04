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Burdur'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 15:55 | Son Güncelleme

Burdur'da trafik kazası: 3 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Salih Can Gökhan yönetimindeki 61 KV 033 plakalı hafif ticari araç, Kağılcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Gökhan ile eşi Özlem ve 3 yaşındaki çocukları Ömer Gökhan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özlem Gökhan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Karamanlı trafik kazası

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