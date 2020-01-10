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  4. Burdur’da trafik kazası: 5 yaralı

Burdur’da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Burdur’da bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametinden Burdur’a gelen Mehmet Ali Arıkan (37) yönetimindeki 15 DE 289 plakalı araç Kuruçay mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Burdur’da bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametinden Burdur’a gelen Mehmet Ali Arıkan (37) yönetimindeki 15 DE 289 plakalı araç Kuruçay mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada şoförle birlikte araçta yolcu olarak bulunan Rıza Aslan (45), Hurşit Ongun (40), Emine Çakmak (11) ve Hüseyin Mert Şahin (18) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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