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Burdur'da üniversite öğrencisini taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 21:38 | Son Güncelleme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü: - "Disiplin soruşturması sonucunda, hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için YÖK'e bildirilmiştir. Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir" - "Ayrıca, disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce, üniversitede görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin, şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki iddialar üzerine konuya ilişkin disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

İddiaların niteliği ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği, soruşturmanın hassasiyetle tamamlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Disiplin soruşturması sonucunda, hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirilmiştir. Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir."

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Burdur iddia öğrenci taciz üniversite

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