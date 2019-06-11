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Burdur'da üniversite öğrencisinin ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisine uyuşturucu temin ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Burdur'da kaldığı pansiyonda ölü bulunan üniversite öğrencisine uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Valiliğin açıklamasında, hayatını kaybeden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi Bünyamin Birbey Topal'ın (19) evinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatının ele geçirildiği bildirildi.

Topal'a uyuşturucu temin eden şüphelinin B.Ş. olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konuyla ilgili B.Ş. hakkında 4733 sayılı kanuna muhalefet (sahte alkollü içki) ve TCK 188. Maddesi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçları kapsamında tahkikata başlanılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesi B.Ş. il merkezinde yakalanmış, cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır. Maktulün kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak olup, olayın meydana geldiği ve ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen pansiyonla ilgili olarak gerekli yasal işlemler, ilgili kurumların koordinesinde yapılmaktadır."

Öte yandan, B.Ş'nin kaldığı yerde yapılan aramada ise üç kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı, sarma kağıdı, 2,5 litre etil alkol, alkollü içki olduğu değerlendirilen 4 kilogram sıvı madde ve alkollü içkilere aroma vermek amacıyla kullanılan 16 şişe sıvı madde ele geçirildiği bildirildi.

MAKÜ öğrencisi Bünyamin Birbey Topal'ı, 8 Haziran'da arkadaşları kaldığı apartın odasında hareketsiz yatarken bulmuştu.

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