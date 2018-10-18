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Burdur'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:34 | Son Güncelleme

Operasyonda 50 kilogram 340 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Burdur'da düzenlenen operasyonunda, 50 kilogram 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çavdır ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Denizli-Antalya karayolunda trafik kontrolünde bir araç "dur" ikazına uymadı.

Ekiplerin takip ettiği kaçan araç ile beraber hareket ettikleri tespit edilen diğer bir araç, Bayır Mahallesi kavşağı yakınında durduruldu.

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığından karar çıkarılarak araçlarda yapılan aramada, 50 kilogram 340 gram uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirildi.

Operasyonda, M.Z.Y, Ö.A. ve E.S.N. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, operasyonda, uyuşturucu arama köpeği "Ödev"in de kullanıldığı belirtildi.

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Burdur çavdır Jandarma uyuşturucu operasyonu

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