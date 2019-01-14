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Burdur'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 14:53 | Son Güncelleme

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Bucak ilçesine getirecekleri yönünde istihbarat aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takibe aldıkları 8 kişinin Bucak merkezdeki evlerine baskın düzenledi. Baskında evlerde 752 gram eroin, 30 gram kubar esrar, 55 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, enjektör, yasaklı yayın kapsamında olan ve FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili kitap, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1'i tutuklandı, 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin işlemlerinin sürdüğü olayla ilgili firari 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

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