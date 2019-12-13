Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Antalya'dan Burdur'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya- Burdur yolunda durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada 188 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobildeki H.G., İ.Ş. ve F.D. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceha hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

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