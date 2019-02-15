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Burdur’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Burdur’da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı.Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Burdur’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü

Burdur’da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında evinde Hint keneviri yetiştirerek kent merkezinde sattığı belirlenen A.A.T.’nin evine baskın düzenlendi. Baskında saksılara ekilmiş vaziyette 4 kök Hint keneviri, toplam 6 fişek halinde 7,31 gram esrar maddesi, 3,38 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan ve şaşal tabir edilen aparat ile kenevir bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılan kablo düzeneği ele geçirildi.
Evde bulunan A.A.T., A.G. ve B.C. “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçları kapsamında gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen diğer bir operasyonda; üzerlerinde 0,15 ve 0,16 gram eroin maddeleriyle birlikte yakalanan şüpheli iki şahsa “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında işlem yapıldı. Devam eden çalışmalarda işlem yapılan iki şüpheli şahsın bahse konu maddeleri V.K. isimli şahıstan satın aldıkları tespit edilmesi üzerine V.K.’ye ait adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 41 adet uyuşturucu içerikli hap ile 47 fişek halinde toplam 4,69 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K. emniyette yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Burdur’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü

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