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Burdur'da yabancı öğrenciler dijital kodlama öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Aktaş: - "Bizim ülkemiz dijital kodlamada Avrupa ülkeleriyle yarışacak durumda, hatta onlardan üstün taraflarımız da var" - Proje koordinatörü öğretmen Luliana Lonita: - "Projenin faaliyetlerinden ve şu ana kadar yaptıklarımızdan memnunuz. Türk insanı çok kibar ve misafirperver"

Avrupa Birliği projesi kapsamında, Burdur'a gelen yabancı öğrenciler, dijital kodlama öğrendi.

"Mesleki Eğitimde Dijital Beceriler" adlı Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında, Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Romanya, İtalya ve Litvanyalı 21 lise öğrencisi, bir hafta boyunca dijital kodlama öğrenerek bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Proje, öğrencilere dijital kodlama alanında mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra Türk ve yabancı öğrenciler arasında kültürel etkileşimin sağlanması ve İngilizce konuşma becerisi kazandırmayı da amaçlıyor.

Okul Müdürü Veli Aktaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ülkeden 4 lise tarafından "Mesleki Eğitimde Dijital Beceriler" adlı Avrupa Birliği projesi hazırlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği fonundan 105 bin avro destek alan projede, Türkiye, Romanya, İtalya ve Litvanya'dan öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerden öğrenciler okulumuzda eğitim görmekteler. Biz de aynı şekilde bu ülkeleri iki yıl içinde tek tek ziyaret edeceğiz. Bizim öğrencilerimiz de bu ülkelerde kodlama dersi görecekler. Bir haftalık dijital kodlama eğitim programıydı. Bugün programın son günü. Dijital kodlama derslerinin yanında öğrencilere ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarını da gezdirdik. Ülkemizden son derece memnun kaldılar. Projenin öncelikli amacı öğrencilere geleceğin meslekleri arasında olan dijital kodlama becerileri kazandırmak. Biliyorsunuz günümüzde ülkeler bilgisayar üzerinden bilgi satmaya başladı. Biz de aynı şekilde başka ülkelere bilgi satabilmemiz ve kendi ihtiyaçlarımız için kodlama dilini çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Bizim ülkemiz dijital kodlamada Avrupa ülkeleriyle yarışacak durumda hatta onlardan üstün taraflarımız da var. Öğretmenlerimiz de mükemmel, öğrencilerimiz de bu işi öğrenmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar."

Romanya'dan gelen Georgian Viorel Popescu da kodlama dersinin kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu söyledi.

İtalya'dan gelen Maria Cristina Polimeni de birkaç gün içinde bir oyunu tasarlayabilecek yeteneğe sahip olduğunu anlattı.

Litvanyalı Vainauskaite Edita ise Türkiye'yi ve Burdur'u çok sevdiğini, tatil için Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini vurguladı.

Proje koordinatörü öğretmen Luliana Lonita da Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirterek, "Buraya geldiğimiz için mutluyuz. Projenin faaliyetlerinden ve şu ana kadar yaptıklarımızdan memnunuz. Türk insanı çok kibar ve misafirperver." diye konuştu.

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