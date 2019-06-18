Burdur'da yağmur etkili oldu (2)

VALİLİKTEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde kentte etkili olan yağış nedeniyle Şirinevler, Değirmenler, Menderes, Kışla ve Aydınlıkevler mahallelerinde 12 evi su bastığı belirtildi. 3 evin eklentileri, bahçeleri ile bodrum katlarının da su baskınından etkilendiği belirtilen açıklamada, Necatibey Mahallesi'nde ise 10 küçükbaş hayvan mahsur kaldığı, ayrıca Ağlasun ilçesi Çamlıdere - Yumrutaş köyleri arasındaki yolun da dere taşması nedeniyle zarar gördüğü vurgulandı.

Şehir merkezine metrekareye 15 ile 29 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burdur Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 araç ve 44 personel, AFAD İl Müdürlüğü tarafından 2 araç ve 4 personel ile yağıştan etkilenen yerlere müdahale edilmiştir. Karayolları 134. Şube Şefliği tarafından Burdur - Antalya Karayolu Büğdüz kavşağı ve Kurna Köyü kavşağında yağış sebebiyle menfezden yol üzerine taşan selin getirdiği çamur tabaka 3 araç ve 9 personelin çalışmaları ile temizlenerek yol trafiğe açılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından Ağlasun ilçesi Çamlıdere

