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  4. Burdur'da yakalanan FETÖ şüphelisi, tutuklandı

Burdur'da yakalanan FETÖ şüphelisi, tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 23:01 | Son Güncelleme

BURDUR'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Y.Y.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Y.Y. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele ve mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye olma suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken KHK ile ihraç edilen Y.Y., bugün Bucak ilçesinde yapılan operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan Y.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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