"Burdur'da yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayacağız"

Elzem olan bölgelerden başlayarak, kentsel dönüşümle şehri çarpık yapılaşmalardan kurtarıp, yepyeni bir şehircilik anlayışıyla benzersiz bir Burdur'u inşa edeceklerini anlatan Kurt, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler manifestosundan feyzalarak çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için projeler ürettiklerini vurgulayan Kurt, istihdam ve ekonomi modellerini oluşturduklarını belirtti.

Kurt, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı proje tanıtım programında, Burdur'un geleceğine ışık tutmak ve şahitlik etmek istediklerini söyledi.

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, kentin ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarına çözüm üreten, umut veren, gönüllere giren ve insana dokunan belediyecilik anlayışı çerçevesinde 15 başlıkta toplam 75 projeyi açıklayacaklarını belirterek, "800 milyon lira tutarındaki yatırım ve girişimlerle yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayacağız."dedi.

"Burdur'un ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarına çözüm üreten, umut veren, gönüllere giren ve insanımıza dokunan belediyecilik anlayışı çerçevesinde

15 başlıkta toplam 75 projemizi açıklıyoruz. Burdur'un uzun vadeli ihtiyaçlarını gözeten,

günü kurtarmak için değil, yarınlarımız için şehir planları yapacağız. Sanayi bölgemiz başta olmak üzere, bazı bölgelerimizde de kat artışına gideceğiz. Elzem olan bölgelerden başlayarak, kentsel dönüşümle şehrimizi çarpık yapılaşmalardan kurtarıp, yepyeni bir şehircilik anlayışıyla benzersiz bir Burdur'u inşa edeceğiz. 800 milyon lira tutarındaki yatırım ve girişimlerle yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayacağız."

Su, elektrik ve doğal gaz gibi temel altyapı sorunlarını ele alacaklarını, toplu taşıma hizmetlerini yaygınlaştırarak vatandaşların ve üniversite öğrencilerin sorunlarını çözeceklerini belirten Kurt, yaklaşık 5 bin 500 araçlık otoparkla da kentin otopark sorununa son vereceklerini ifade etti.

Herkesin bilgiye kolay ulaşabileceği, teknolojinin tüm imkanlarına sahip akıllı şehir Burdur ile herkesin övüneceğine işaret eden Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: