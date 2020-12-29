Burdur’da yılbaşı öncesi jandarmadan kaçak içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit vermiyor. Burdur’un Bucak ve Gölhisar ilçesine piyasaya sürülmek istenen yüzlerce litre kaçak içki ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı’na Bucak ilçesinde kaçak içki üretimi yapan Ö.M. ve Ö.M. isimli şahısların yaptığı içkileri piyasaya sürecekleri bilgisi geldi. İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bucak ilçesi Kestel köyünde 3 farklı adreste yapılan operasyonlarda 72 adet 70 cc viski, 89 adet 100 cc viski, 1 adet 50 cc viski, 7 adet 100 cc rakı, 132 şişe kaçak alkol, 1 adet rakı damıtma tertibatı, 80 litre rakı yapma alkol maddesi, 1 adet viski yapım kiti ve 34 adet doldurulmaya hazır boş şişe ele geçirdi.

Bucak Cumhuriyet Savcısının kararıyla gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Ayrıca Burdur’un Gölhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda satışa hazır halde 37 şişe bandrolsüz viski, TAPDK belgesiz 10 şişe rakı ile bin 836 kutu ve şişe bira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

