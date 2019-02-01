Burdur'da yolcu midibüsü, şarampole devrildi: 6 yaralı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde, yolcu midibüsü, buzlanan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Burdur- Antalya yolunda meydana geldi. Bucak- Burdur seferini yapan Mustan Yılmaz'ın kullandığı, Bucak Koop'a ait, 15 PU 175 plakalı yolcu midibüsü, Çeltikçi- Tekkeköy rampalarında, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada midibüsteki yolculardan 6'sı, hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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