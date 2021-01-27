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Burdur’da zehir tacirleri, uyuşturucuyu balonların içine sakladı

27.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Burdur’da zehir tacirleri, uyuşturucuyu balonların içine sakladı

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Değirmenler Kavşağı’nda durdurduğu bir araçta, balonların arasına saklanmış şekilde 105,7 gram eroin ele geçirdi.

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Değirmenler Kavşağı’nda durdurduğu bir araçta, balonların arasına saklanmış şekilde 105,7 gram eroin ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Değirmenler Kavşağında şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta Narkotik Köpeği Sarik ile yapılan arama sonucu balonların içerisine zulalanmış vaziyette 105,7 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan Z.D., H.G. ve G.D. isimli şahıslar, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Burdur’da zehir tacirleri, uyuşturucuyu balonların içine sakladı

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