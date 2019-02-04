Burdur’da zehirlenme şüphesiyle 12 kişi hastaneye başvurdu

Burdur’un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran 6’sı çocuk 12 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, “bucak ilçe merkezinde, yoğunluğu bugün olmak üzere 3 Şubat 2019 Pazar gününden itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza vatandaşlarımız tarafından başvuru yapıldığı bilgisi alınmıştır. Şu an itibariyle 6’sı çocuk olmak üzere 12 vatandaşımız Bucak Devlet Hastanesinde gözlem amaçlı olarak tedavi altında bulunmaktadır. Diğer vatandaşlarımız ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, hiçbir vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.
Rahatsızlığa sebep olan etkenin tespit edilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü bilgisi verilen açıklamada İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu depoları ve meskenlerden numuneler alınarak gerekli analizler yapılmak üzere laboratuvara gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mikrobiyoloji ve alan uzmanlarının yer aldığı ekip oluşturulduğu mahallinde çalışmalara başlanıldığı ve Bucak Belediyesince depolarda tedbir amaçlı ilave klorlama yapılıp bugün akşamdan itibaren içilebilir suyun şebekeye verileceği bilgisi paylaşıldı.
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