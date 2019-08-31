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Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Burdur-Yeşilova kara yolu Düğer köyü yakınında, Mehmet Macit idaresindeki 15 AZ 628 plakalı otomobil, Mevlit Konuk yönetimindeki 15 LD 547 plakalı otomobil ve Şerif Dadak kontrolündeki 01 ADD 75 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Macit, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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1 ölü 9 yaralı Burdur Mehmet Macit zincirleme trafik kazası

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