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Burdur'da zincirleme trafik kazasında 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Burdur'da zincirleme trafik kazasında 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Burdur'da meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapanan Burdur-Antalya kara yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Dede Demirci'nin kullandığı 07 AGR 626 plakalı kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan Burdur-Antalya kara yolu Kurna Rampası mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 54 ABH 052 plakalı tahta yüklü tıra arkadan çarptı. Bu sırada aynı yönde seyreden Engin Orak yönetimindeki 26 TV 121 plakalı kamyonet de 07 AGR 626 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı görüp durmaya çalışan sürücüleri öğrenilemeyen 32 LK 406 plakalı otomobil ile 15 NU 800 plakalı bir başka otomobilin çarpmasıyla yol tamamen trafiğe kapandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Demirci, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yolda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kamyon, tır, kamyonet ve 2 otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve ekiplerin yolda yaptığı temizlik çalışması sonrası yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Burdur-Antalya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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