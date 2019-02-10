HABER

Burdur'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

Toprağa gömülü cesedi bulunan Afganistan uyruklu kadının eşi tutuklandı

Burdur'da boş arazide toprağa gömülü parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, öldürülen Afganistan uyruklu M.H'nin (26) gözaltına alınan eşi S.A.R. (42), savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf etti.

S.A.R, 9 Ocak'ta tartışma sonucu eşini başına çekiçle vurarak öldürdüğünü, cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyarak boş arazideki çukura gömdüğünü söyledi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli S.B.R. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, çiftin 6 ve 9 yaşındaki kız çocuklarının, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı öğrenildi.

Burdur'da dün boş arazide toprağa gömülü parçalanmış kadın cesedi bulunmuş, cesedin Afganistan uyruklu M.H'ye ait olduğu tespit edilmiş, kadının eşi ve kayınbiraderi gözaltına alınmıştı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Geceyi kuyuda geçiren inek 12 saat sonra başarılı bir operasyonla kurtarıldıGeceyi kuyuda geçiren inek 12 saat sonra başarılı bir operasyonla kurtarıldı
Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde incelemelerde bulunduFotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistanlı kadın Burdur cinayet

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.