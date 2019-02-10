Burdur'daki cinayet

Burdur'da boş arazide toprağa gömülü parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, öldürülen Afganistan uyruklu M.H'nin (26) gözaltına alınan eşi S.A.R. (42), savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf etti.
S.A.R, 9 Ocak'ta tartışma sonucu eşini başına çekiçle vurarak öldürdüğünü, cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyarak boş arazideki çukura gömdüğünü söyledi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli S.B.R. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, çiftin 6 ve 9 yaşındaki kız çocuklarının, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı öğrenildi.
Burdur'da dün boş arazide toprağa gömülü parçalanmış kadın cesedi bulunmuş, cesedin Afganistan uyruklu M.H'ye ait olduğu tespit edilmiş, kadının eşi ve kayınbiraderi gözaltına alınmıştı.
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