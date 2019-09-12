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Burdur'daki cinayet ve yağma davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Yargılanan 3 sanıktan 2'sine cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, yağmadan da 16'şar yıl hapis cezası verildi

Burdur'da, cinayet ve yağmadan yargılanan 3 sanıktan 2'si ağırlaştırılmış müebbet ve 16'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava maktul Zeynel Karakurt'un ailesi tarafından daha önce Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde verilen karara itiraz edilmesi sonucu Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Arif Şahin Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, tutuklu sanık Mustafa Yarlığan ise Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS ile bağlandı, tutuksuz sanık G.A. ile tarafların avukatları katıldı.

Arif Şahin savunmasında, eski savunmalarını tekrar ederek öldürme ve gasbetme amacıyla kimsenin mekanına gitmediğini söyledi.

Kendisine yönelik saldırı üzerine silahını kullandığını belirten Şahin, "Öldürme kastım olsaydı doğrudan üzerine ateş ederdim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mustafa Yarlığan ise kimseyi öldürmediğini, kimseden bedava bir şey istemediğini savundu.

Sanık G.A. da mütalaaya katılarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Şahin ve Yarlığan'a yağma suçlarından 16'şar yıl, her iki sanığa da maktul Zeynel Karakurt'u kasten öldürme suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanık G.A'nın ise beraatini kararlaştırdı.

Burdur'da 25 Şubat 2017'de restoran sahibi Zeynel Karakurt'u (47) iş yerinin önünde tabancayla öldürüp, İsmail Özçelik'i de iş yerinde yağma ettikleri öne sürülen Arif Şahin, Mustafa Yarlığan ve G.A. hakkında dava açılmıştı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklardan Şahin'e 41 yıl 3 ay hapis, 1660 lira adli para cezası; Yarlığan'a ise 40 yıl hapis cezası verilmiş, G.A'nın ise beraati kararlaştırılmıştı.

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