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Burdur’daki cinayetin silahı Manavgat ırmağında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Burdur’un Çavdır ilçesinde önceki gece kıraathanede tartıştığı kişiyi yanında bulunan tabancayla vuran katil zanlısı silahı attığı Manavgat Irmağı’na getirildi.

Burdur’un Çavdır ilçesinde önceki gece kıraathanede tartıştığı kişiyi yanında bulunan tabancayla vuran katil zanlısı silahı attığı Manavgat Irmağı’na getirildi. Katil zanlısının gösterdiği yere dalan Jandarma SAK timi, ırmaktan cinayet silahıyla birlikte küflenmiş 3 silah ve bir bıçakla çıktı. Bulunan diğer üç silah incelenmek üzere balistiğe gönderileceği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Burdur ili Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde kahvehane işletmekte olan Vedat Özcan ile daha önce aynı yerde sebze-meyve komisyonculuğu yapan Mehmet Şahiner, Vedat Özcan’a ait kahvehanede birlikte alkol aldıktan sonra aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında Mehmet Şahiner, yanında getirdiği silahla Vedat Özcan’ı vurduktan sonra olay yerinden ayrıldı. Sabah kahvehaneye gelen müşteriler Vedat Özcan’ı hareketsiz halde görünce 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Özcan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Alanya’ya gelen Mehmet Şahiner, Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu’na giderek teslim oldu.

Silah Manavgat ırmağında bulundu
Burdur’da cinayet işlediğini belirten Şahiner’in, jandarmadaki ifadesinde cinayet silahını, Burdur’dan Alanya’ya gelirken Manavgat çevreyolu köprüsünden Manavgat ırmağına attığını söylemesi üzerine silahın bulunması için çalışma başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde jandarma ekipleri tarafından Manavgat’a getirilen Mehmet Şahiner, Manavgat çevreyolu köprüsünde silahı nereden ve nasıl attığını gösterdi.
Şahiner’in yer göstermesinin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı (SAK) Sualtı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından cinayette kullanılan silah ve şarjör bulundu.

3 silah ve 1 bıçak bulundu
Dalgıçların Manavgat ırmağında yaptığı arama sırasında 1 tanesi kuru sıkı olmak üzere 3 tane silah ve 1 bıçak daha bulundu. Silahların herhangi bir olaya karışıp karışmadığı Kriminal Laboratuvarı’nda yapılacak Balistik incelemesi sonucunda belirleneceği bildirildi.

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