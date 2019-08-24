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Burdur'daki çoban cinayetinde 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

BURDUR'da, domuz avına gitmek için evden çıkan çoban İlyas Akdağ'ın (33) göl kıyısında tüfekle vurulmuş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Atilla K.

Burdur'daki çoban cinayetinde 2 tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, domuz avına gitmek için evden çıkan çoban İlyas Akdağ'ın (33) göl kıyısında tüfekle vurulmuş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Atilla K. ve oğlu Umut K., mahkemece tutuklandı.
Gökçebağ köyünde, aile yanında çobanlık yapan İlyas Akdağ, 22 Haziran akşamı, "Domuz avına gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Akdağ, ertesi gün sabaha karşı, Burdur Gölü kıyısındaki İdir Çukuru mevkisinde, av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlyas Akdağ'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından teslim alınıp, köy mezarlığında toprağa verildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, İlyas Akdağ'ın yanında çalıştığı ailenin bireyleri Atilla K., onun oğlu Umut K. ile S.K. ve N.N.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla K. ile Umut K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, S.K. ve N.N.K ise serbest bırakıldı.
Umut K., ifadesinde, İlyas Akdağ'ı eşine sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü.

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