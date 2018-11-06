HABER

Burdur'daki FETÖ/PDY operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 19:25 | Son Güncelleme

Burdur Valiliğince FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarda 364 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, şüphelilerden 151'inin tutuklandığı bildirildi

Burdur'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen çalışmalarda 364 kişi hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden 151'inin tutuklandığı bildirildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezi ve diğer illerde yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar konusunda bilgi verildi.

Açıklamada, 190'ı ByLock kullanıcısı 364 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu şüphelilerden 151'inin tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, "26 Nisan 2018'den bu yana ilimiz merkezli olarak ardışık telefon aramalarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında yapılan dört ayrı operasyonda içlerinde muvazzaf subay ve astsubay, görevinden uzaklaştırılmış askeri personel ve KHK ile kapatılan askeri okul öğrencileri olan toplam 36 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6 şüpheli ile ilgili işlemler ise devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Diğer illerde yürütülen soruşturmalarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde ikamet eden örgütün askeri yapılanmasına ilişkin toplam 18 şüpheli gözaltına alınarak ilgili illere teslim edilmiş, bu şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla, 2'si de ilgili savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 364 (190'ı ByLock kullanıcısı) kişi hakkında işlem yapılmış, bunlardan 151'i tutuklanmış, 122'si adli kontrol şartıyla, 73'ü ise alınan ifadeleri akabinde savcılık ve mahkemece serbest bırakılmıştır. 18 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada, kent genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik mücadeleye bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edileceği vurgulandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet ettiBaşakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti
Vale cinayetinde tahliye sonrası adliyede gerginlikVale cinayetinde tahliye sonrası adliyede gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Burdur Burdur Valiliği FETÖ/PDY FETÖ/PDY operasyonları

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.