Burdur’daki hayvan ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Burdur’da barınak yakınındaki çukurlarda kedi ve köpek ölüleri bulunmasının ardından bakımevi çalışanlarına ilişkin görevi ihmal eden ve sorumluluğu olanlar hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Burdur Hayvan Dostları Derneği üyeleri, ayakları kırılan ve geçtiğimiz günlerde tedavi edilmek için Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen köpeğin durumunu öğrenmek istedi. Bölgeye gelen grup, hayvan bakımevinin yaklaşık 20 metre mesafesindeki boş arazide bulunan çukura gömülmüş halde köpeğin ölüsünü buldu. Bölgede araştırma yapan grup, çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü olduğunu fark etti.

Burdur Belediyesi tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "5 Nisan günü Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine yakın bir bölgede çukur içerisinde hayatını kaybetmiş sokak hayvanları ile ilgili olarak yapılmış olan araştırma çalışması sonuçlanmıştır. Araştırma çalışmasında Veteriner İşleri Müdürlüğünün bütün çalışanlarının ifadesi alınmış, konuyla ilgili tüm şikayet, bilgi ve belgeler değerlendirilmiş, kamera kayıtları incelenmiş, MAKÜ Veteriner Fakültesi Ve Doğa Koruma Ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğünden gelen bilgiler değerlendirilmiştir. Araştırma raporu doğrultusunda görevi ihmal eden ve sorumluluğu olanlar hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, geçici bakımevindeki iş ve işlemler yeniden düzenlenerek yeni bir yapılanma için gerekli adımlar atılmıştır" denildi.

