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Burdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 01:46 | Son Güncelleme

Burdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı

Burdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde bir kişinin iş yerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili güvenlik güçlerine teslim olan zanlı tutuklandı.

Söğüt beldesinde kahvehane işleten Vedat Özcan'ı iş yerinde silahla öldürdüğü öne sürülen M.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gölhisar adliyesine sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Kahvehane işletmeciliği yapan Özcan, 21 Kasım'da sabah iş yerine gelen müşteriler tarafından yerde hareketsiz bulunmuştu. Özcan'ı silahla öldürdüğü iddia edilen ve aranan şüpheli M.Ş. ise Antalya'nın Alanya ilçesindeki jandarmaya teslim olmuştu.

Burdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı<br />

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