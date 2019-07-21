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Burdur'daki su kuyusunda gazdan zehirlenme iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Temizlemek için girdikleri kuyuda gazdan zehirlendikleri öne sürülen iki kişinin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı - Hayatını kaybedenlerin kardeşi Şaban Güler: - "İki kardeşim öldü, Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"

Burdur'un Bucak ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlenerek öldükleri iddia edilen iki kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca morgdan alındı.

İlçenin Karahan mevkisi Keçili Mahallesinde indikleri su kuyusunda hayatlarını kaybeden Rabia Vural (36) ve ikiz kardeşi Ramazan Güler'in (36) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazelerin teslimi sırasında Rabia Vural'ın eşi Ali ve ikiz kızları İlay (16) ve İlayda (16) gözyaşı döktü.

Güler ve Vural, kılınacak cenaze namazının ardından Keçili Mahallesinde toprağa verilecek.

- "Yeğenim bitkisel hayatta"

Rabia Vural ve Ramazan Güler'in kardeşi Şaban Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşlerinin ve yeğeninin temizlemek için merdivenle indikleri su kuyusunda metan gazından zehirlendiklerini öne sürerek, "İki kardeşim öldü, Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta." dedi.

Keçili Mahallesinde dün evlerinin önünde bulunan 12 metre derinliğinde, 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusunu temizlemek için inen Rabia Vural'ın çıkmaması üzerine önce oğlu Osman Vural (18), ardından ikiz kardeşi Ramazan Güler su kuyusuna inmişti.

Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan üç kişiden Rabia ve Ramazan Güler'in öldüğü belirlenmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleyle hayata döndürülen Osman Vural ise Bucak Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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