Burdur'daki trafik kazası

Burdur'un Bucak ilçesinde, park halindeki tuğla yüklü kamyonun kasasına çarpan hafif ticari araçtaki ailenin elma bahçesinde çalışmak üzere Gaziantep'ten Antalya'ya geldiği öğrenildi.
İlçeye bağlı Karapınar köyü yakınlarında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölen Ayşenur Basınç'ın (3) amcası Yılmaz Basınç, yaralıların kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, akraba 5 aile olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Antalya'nın Kumluca ilçesine elma bahçesinde çalışmak üzere geldiklerini söyledi.
İşverenin başkalarıyla anlaştığını öğrenmeleri üzerine memleketlerine dönmek için yola çıktıklarını belirten Basınç, "Antalya'ya elma bahçesinde çalışmaya geldik. Bahçe sahibiyle anlaşamadık. İş yapmadan geri dönüyorduk, yolda bu kaza başımıza geldi. Keşke bu kaza olmasaydı. Bir yeğenim öldü biri de yoğun bakımda." dedi.
Basınç, ağabeyinin yola düşmüş bir demir parçasından dolayı kaza yaptığını iddia etti.
- Yaralı anne babanın tedavisi tamamlandı
Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Bilal Tanrıtanır, kazada yaralanan baba ve annenin tedavilerinin tamamlandığını, durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Yaralılardan birinin Burdur Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölümüne sevk edildiğini belirten Tanrıtanır, şunları kaydetti:
"Diğer hastalarımızı, ilgili branş hekimlerimiz tedavi altına aldılar. Genel durumlarını takip ediyoruz, ancak 3 yaşında bir çocuğumuzu bu trafik kazasında kaybettik. Yaralılardan 18 yaşındaki Şahin Basınç'ın da durumu ağır. Yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Allah'ın izniyle toparlayacak diye umut ediyoruz."
- Bucak Kaymakamı Sezgin aileyi ziyaret etti
Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, tedavilerinin ardından hastane bahçesinde beklemeye başlayan baba Cuma ve anne Songül Basınç ile beraberlerindeki yaklaşık 25 kişilik grubun yanına geldi.
Aileyi teselli etmeye çalışan Sezgin, aile ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerine kalacak yer tahsis edilmesi için görevlilere talimat verdi.
Minik Ayşenur'un cenazesinin Kaymakam Sezgin'in talimatıyla yarın uçakla memleketi Gaziantep'e gönderileceği bildirildi.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karapınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Cuma Basınç idaresindeki 71 AG 011 plakalı hafif ticari araç, önce refüje sonra yol kenarında park halindeki 15 ER 588 plakalı tuğla yüklü kamyonun kasasına çarpmış, kazada sürücü Cuma Basınç ile araçta bulunan eşi Songül, çocukları Şahin (18), Cuma (10), Polat (13) ve yeğeni Ferhat (17) Basınç yaralanmış, küçük kızları Ayşenur ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.
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