Burdur'daki trafik kazası

Burdur'un Bucak ilçesinde, park halindeki tuğla yüklü kamyonun kasasına çarpan hafif ticari araçtaki ailenin elma bahçesinde çalışmak üzere Gaziantep'ten Antalya'ya geldiği öğrenildi.

İlçeye bağlı Karapınar köyü yakınlarında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölen Ayşenur Basınç'ın (3) amcası Yılmaz Basınç, yaralıların kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, akraba 5 aile olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Antalya'nın Kumluca ilçesine elma bahçesinde çalışmak üzere geldiklerini söyledi.

İşverenin başkalarıyla anlaştığını öğrenmeleri üzerine memleketlerine dönmek için yola çıktıklarını belirten Basınç, "Antalya'ya elma bahçesinde çalışmaya geldik. Bahçe sahibiyle anlaşamadık. İş yapmadan geri dönüyorduk, yolda bu kaza başımıza geldi. Keşke bu kaza olmasaydı. Bir yeğenim öldü biri de yoğun bakımda." dedi.

Basınç, ağabeyinin yola düşmüş bir demir parçasından dolayı kaza yaptığını iddia etti.

- Yaralı anne babanın tedavisi tamamlandı

Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Bilal Tanrıtanır, kazada yaralanan baba ve annenin tedavilerinin tamamlandığını, durumlarının iyi olduğunu söyledi.