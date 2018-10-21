Burdur'daki trafik kazası

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı İlker Deniz'in cenazesi, toprağa verildi.

Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı İlker Deniz'in (29) cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Burdur merkezdeki Sultan Dere Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan namazının ardından Deniz'in cenazesi, aile mezarlığına defnedildi. İlker Deniz'in bir çocuk babası olduğu ve eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Deniz'in eşi Nuran, babası Adem Deniz ve yakınları ile AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez ilçe Başkanı Murat Akbıyık ve partililer katıldı.

Deniz'in yakınları törende büyük üzüntü yaşarken, baba Adem Deniz'in güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi.

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik, cenaze töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Burdur teşkilatı olarak üzgün olduklarını söyledi.