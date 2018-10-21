Burdur'daki trafik kazası

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı İlker Deniz'in cenazesi, toprağa verildi.
Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı İlker Deniz'in (29) cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Burdur merkezdeki Sultan Dere Mezarlığı'na getirildi.
Kılınan namazının ardından Deniz'in cenazesi, aile mezarlığına defnedildi. İlker Deniz'in bir çocuk babası olduğu ve eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.
Cenaze törenine, Deniz'in eşi Nuran, babası Adem Deniz ve yakınları ile AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez ilçe Başkanı Murat Akbıyık ve partililer katıldı.
Deniz'in yakınları törende büyük üzüntü yaşarken, baba Adem Deniz'in güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi.
AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik, cenaze töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Burdur teşkilatı olarak üzgün olduklarını söyledi.
İlker Deniz'in fedakar, çalışkan ve herkese iyilikle yaklaşan bir kişi olduğunu belirten Özçelik, "Teşkilat olarak çok hüzünlüyüz, tüm dostlarımızın, ailesinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah." diye konuştu.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İlker Deniz (29) idaresindeki 15 DN 150 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye karayolu Mürseller köyü yakınlarında devrilmiş, Deniz, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
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