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  4. Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında merkez ve ilçelerde toplanan 5 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Vali Hasan Şıldak, Açık Pazar Yeri Uzay Çatı alanındaki törende, kampanyaya İl Müftülüğü ve 15 sivil toplum kuruluşunun da destek verdiğini söyledi.

Gıda maddelerinin yanı sıra yatak, battaniye ve kuru bakliyat toplandığını belirten Şıldak, "Türkiye mazlumlara el uzatan politika izliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği yöntem ise 'Nerede insan ve zulüm varsa oraya el uzatan bir Türkiye var.' Bu da ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

İl Müftüsü Enver Türkmen'in okuduğu duanın ardından yardım tırları uğurlandı.

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Burdur İdlib Suriye yardım yardım tırları

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