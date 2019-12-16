HABER

Burdurlu doğaseverin tilkiyle dostluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

Emekli Hüseyin Bahadır Balköse, "Dost" adını verdiği tilkiyi doğal ortamında ciğer ve tavuk gibi yiyeceklerle besliyor - Hüseyin Bahadır Balköse: - "Her gün aynı yere gidiyorum. O da gelip yiyeceğini yiyor. Buyursun gelsin, dostluğumuz baki" - "Doğada yaşayan hayvanları da gözlemleme şansı yakalıyorum"

MURAT ÇOBAN - Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki emekli Hüseyin Bahadır Balköse'nin doğa yürüyüşü yaptığı sırada Karamanlı Barajı yakınındaki ormanlık alanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk dikkati çekiyor.

Tilkinin yemesi için özenle hazırladığı yiyecekleri ormanlık alana götüren Balköse, ilk zamanlar ormanda bazen dakikalarca, "Dost" adını verdiği tilkinin gelmesini bekledi.

Bir süre sonra acıktığı için yanına gelen tilkiye yemeğini veren Balköse'nin, tilkiyle geçirdiği dakikalar görüntülendi. Tilkiyi müzik eşliğinde "Hoş geldin" diyerek karşılayan ve sohbet eden Balköse, karnını doyuran dostunu "Güle güle" diyerek uğurluyor.

- Doğadaki yalnızlığını tilki ile gideriyor

Balköse, AA muhabirine, tilkiyle iki üç aylık bir dostluğu olduğunu söyledi.

Her sabah erkenden kalkarak doğada 70-80 dakika yürüyüş yaptığını belirten Balköse, şunları kaydetti:

"Doğada yaşayan hayvanları da gözlemleme şansı yakalıyorum. Tilkiyle güvene dayalı bir dostluğumuz var. Ormanlık alanda gezdiğim sırada yanıma bir tilki geldi. Ben de ertesi gün tavuk ciğeri, balık ve tavuk kemiklerinden hazırladığım yiyeceği aynı yere götürdüm. Orada saatlerce bekledim, bir süre sonra tilki yanıma geldi. Tilki götürdüğüm yiyecekleri yedi ve oradan ayrıldı. Ertesi gün yine yanımda çeşitli yiyecekler götürdüm bekledim ve tilki yine geldi. Böylece dostluğumuz başladı. Her gün aynı yere gidiyorum. O da gelip yiyeceğini yiyor. Buyursun gelsin, dostluğumuz baki. Yarım metreye kadar yanıma yaklaşıyor."

- Dostu için her gün marketten alışveriş yapıyor

Balköse, doğadaki yalnızlığını tilkiyle giderdiğini dile getirdi.

Tilkiye taze yiyecekler hazırlamak için her gün marketten alışveriş yaptığını anlatan Balköse, "Tavuk ciğerini pişirip öyle veriyorum. Dostumun yiyeceği aynı yerde her zaman hazır. Ben doğaya kendimi adamışım, doğayı, hayvanları çok seviyorum." dedi.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Bakan Selçuk, bir velinin mesajına sessiz kalmadıBakan Selçuk, bir velinin mesajına sessiz kalmadı
Van'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimiVan'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur doğa Dostluk hayvan sevgisi Hüseyin Bahadır Balköse Karamanlı tilki ile sıra dışı dostluk

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu!

Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Adli Tıp raporunda ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Ankara merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu!

Düğmeye basıldı! 'Yasa dışı bahis' operasyonu

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

İBB'nin kiralık araç ihalesi ertelendi

Sakarya'da okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.