Burdur'un kalbi ortaya çıktı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın uçaktan görüntülediği Burdur'daki Gölhisar Gölü, kalbe benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Burdur Gölhisar Gölü'nü havadan görüntüledi. Gölün kalbe benzerliği fotoğraf karesine yansıdı. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Işık, “Benim uçaktan çektiğim kalp biçimli bu nefis göl, Burdur Gölhisar Gölü'dür. Yanındaki Uylupınar'da antik Kibyra'nın erken yerleşimi vardır. Kibyra örenyerini mutlaka ziyaret edin, öğrencilerimiz orada müthiş bir kazı çalışması yapıyor" dedi.
Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
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